مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد: یازدهمین کنگره سراسری شعر کویر سوم و چهارم دی ماه به ایستگاه پایانی خود خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام عباس دانشی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه در ابرکوه گفت: این کنگره که امسال بیستمین سال فعالیت دبیرخانه خود را پشت سر میگذارد، حدود ۷۱۳ اثر از ۳۲۰ شاعر فرهیخته از تمامی ۳۱ استان کشور به دبیرخانه ارسال شده است.
وی با اشاره به تنوع جغرافیایی مشارکتکنندگان افزود: شهرهایی که آثار شاعرانشان در بخش پایانی پذیرفته شده است شامل شهرهای تبریز، ارومیه، همدان، زنجان، آمل، رشت، گرگان، مشهد، اصفهان، شیراز و یزد است که این مشارکت گسترده نشاندهنده جایگاه ویژه این کنگره در میان جامعه ادبی کشور میباشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: آیین افتتاحیه این رویداد مهم فرهنگی روز چهارشنبه سوم دیماه و آیین اختتامیه در صبح روز پنجشنبه چهارم دیماه با حضور برگزیدگان، مسئولین محترم استانی و شهرستانی، شاعران و مردم شریف و ادبدوست شهرستان ابرکوه برگزار خواهد شد.