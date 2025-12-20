پخش زنده
شبکه نمایش در ادامه رویکرد خود در پخش سینماییهای دنبالهدار، سهگانه مشهور «بازگشت به آینده» را از شنبه تا دوشنبه و فیلم «آخرین پرواز هیندنبرگ» را در دو قسمت، سهشنبه و چهارشنبه هر شب ساعت ۲۱ روانه آنتن میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش در ادامه پخش سینماییهای دنبالهدار، مجموعهای از آثار شاخص و ماندگار سینمای جهان را در جدول پخش شبهای خود قرار داده است.
بر این اساس، سهگانه محبوب و خاطرهانگیز «بازگشت به آینده» شامل قسمتهای اول تا سوم، از شنبه ۲۹ آذر تا دوشنبه ۱ دیماه هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.
این مجموعه که به کارگردانی رابرت زمکیس ساخته شده، یکی از آثار موفق و تأثیرگذار گونه علمی–تخیلی و ماجراجویی در تاریخ سینما به شمار میرود.
مایکل جی. فاکس، کریستوفر لوید، لی تامپسون، کریسپین گلاور، و توماس ویلسون از بازیگران این فیلم هستند.
قسمت اول بازگشت به آینده سال ۱۹۸۵ با استقبال بالای تماشاگران و منتقدان روبهرو شد.
مایکل جی فوکس جوان در داستان فیلم با دانشمند نیمه دیوانه پیری آشنا میشود که ماشینی خلق کرده که میتواند آدمها را به گذشته برگرداند.
این دو در سفری به گذشته با ماجراجوییهای جذاب و بانمک زیادی روبهرو میشوند.
دو قسمت بعدی این اکشن فانتزی در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ ساخته شد.
در ادامه ، فیلم سینمایی «آخرین پرواز هیندنبرگ» نیز در قالب یک اثر دو قسمتی بهکارگردانی فیلیپ بلاند، سهشنبه و چهارشنبه دوم و سوم دیماه ساعت ۲۱ روی آنتن میرود. این فیلم با نگاهی دراماتیک، به بازسازی یکی از مهمترین و مرموزترین حوادث تاریخ هوانوردی جهان میپردازد.
این فیلم با بازی ماکسیمیلیان سیمونچیک، لارن لی اسمیت و استیسی کچ که براساس واقعیت ساخته شده میبینیم که کشتی پرنده غول آسایی به نام هیندنبرگ از آلمان به مقصد آمریکا درحال پرواز است.
یک مرد ثروتمند آمریکایی بهدستور حکومت آمریکا به کمک همسر و یک عده از همقطارانش بمبی را در کشتی تعبیه کرده و زمان انفجار بمب را نیز طوری تنظیم میکنند که مدت کوتاهی پس از پیاده شدن مسافران بمب منفجر شود.
هدف دولت آمریکا از این کار، این است که بیلیاقتی کشور آلمان در ساخت تولیداتی نظیر ساخت کشتی پرنده را نشان دهد.
از آنجا که ون زانت و دیگر توطئهگران از زمانی که خودشان برای انفجار تعیین کردهاند مطمئن هستند، همسر و دخترش را نیز برای از بین بردن نشانهای از جرم خودشان در این سفر همراه دیگر مسافران سوار بر کشتی میکند و...
باز پخش فیلمهای دنبالهدار روز بعد در ساعتهای ۵ و ۱۳ خواهد بود.