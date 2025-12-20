پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از توقیف دو لندرور شوتی و یک دستگاه کامیون حامل ۴ تن چوب آلات جنگلی قاچاق در شهرستان نکا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی داداش تبار رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: در راستای اجرای هدفمند طرح گشت زنی پلیسهای تخصصی، اکیپی متشکل از اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان و شهرستان نکا با مأمورین اداره منابع طبیعی، طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شد.
وی افزود: ماموران در اجرای این طرح موفق شدند ۲ خودروی لندرور شوتی و یک کامیون حامل مقدار تقریبی ۴ تن چوب آلات قاچاق را کشف کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، تصریح کرد: ماموران با هماهنگی قضائی خودروهای متخلف را توقیف و پرونده و چوب آلات مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی تحویل شد.
سرهنگ داداش تبار با اشاره به این که پلیس ضمن حفظ و حراست از منابع ملی با قانون شکنان این عرصه برخورد قاطع و قانونی میکند، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصولات حاصل از آن مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.