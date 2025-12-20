بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در هفته جاری وقوع بارش‌ها در شرق، شمال‌شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور بین ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از وزارت نیرو (پاون)، بر اساس آمار موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری، بارش‌ها در مناطق شرق، شمال‌شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور ادامه خواهد داشت و در برخی نواحی، مقادیر تجمعی بارش به ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر می‌رسد.

در مقیاس استانی نیز استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان با ثبت بارش تجمعی ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر، در زمره پربارش‌ترین استان‌های کشور در هفته جاری قرار می‌گیرند.

در این بازه زمانی، از میان حوضه‌های درجه یک کشور، حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۱.۸ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱.۳ میلی‌متر، بیشترین مقدار بارش را به خود اختصاص خواهد داد. همچنین، حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۰.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۰.۵ میلی‌متر، کم‌باران‌ترین حوضه درجه یک کشور در هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.

از میان حوضه‌های درجه دو کشور، حوضه قره‌سو و گرگان با مقدار میانگین بارش ۵ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱.۳ میلی‌متر و حوضه اترک با متوسط بارش ۷.۹ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۸.۳ میلی‌متر، پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور خواهند بود.