به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به کاهش محسوس دما در روز‌های اخیر گفت: به دنبال ورود موج سرمای هوا به استان میزان مصرف گاز طی سه روز گذشته نسبت به ابتدای ماه جاری حدود ۴۰ درصد افزایش داشته و این افزایش مصرف در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته نیز حدود ۲۰ درصد رشد مصرف ثبت شده است.

حمید طالبی افزود: با توجه به اتصال شبکه گاز استان به شبکه سراسری کشور و لزوم پایداری تأمین انرژی در همه استان‌ها به‌ویژه مناطق سردسیر و مرزی رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه عایق‌بندی و درزگیری درب‌ها و پنجره‌ها نقش مهمی در کاهش مصرف گاز دارد، اضافه کرد: با توجه به پلکانی شدن جدید قبوض که از ۱۲ پله به ۴ پله کاهش یافته عدم رعایت الگوی مصرف می‌تواند منجر به صدور قبوض سنگین برای مشترکان پرمصرف شود و بنابراین توجه به توصیه‌های صرفه‌جویی اهمیت دوچندان دارد.

وی ادامه داد: هشدار‌های جدی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و ادارات موظف هستند خارج از ساعات اداری نسبت به خاموش کردن موتورخانه‌ها و سایل گرمایشی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام‌شده گفت: تاکنون بیش از ۷۰ میلیارد تومان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی هزینه شده و از امروز نیز طرح هوشمندسازی موتورخانه‌های ادارات به‌صورت جدی آغاز شده که از طریق پایش هوشمند و از راه دور توسط شرکت گاز کنترل خواهد شد.

طالبی افزود: به‌منظور مدیریت مصرف محدودیت‌هایی برای برخی صنایع اعمال شده و همچنین به مشترکان پرمصرف هشدار داده شده و تعدادی از مشترکانی که از وسایل گازسوز غیر استاندارد مانند گرماتاب در فضای باز استفاده کرده‌اند قطع گاز شده‌اند.

وی اضافه کرد: در صورت تداوم کاهش دما ناچار خواهیم بود گاز استخر‌ها و باغ‌ویلا‌ها را نیز قطع کنیم تا بتوانیم پایداری شبکه گاز و تأمین ایمن گاز مشترکان خانگی که اولویت و خط قرمز شرکت گاز است را حفظ کنیم و همکاری مردم در رعایت الگوی مصرف تضمین‌کننده عبور ایمن از روز‌های سرد پیش رو خواهد بود.