پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمان از بافت قدیمی و تاریخی روستای خیرآباد از جمله آبانبار، حمام قدیمی و عمارت تاریخی ارجمند مورد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مالک اژدری مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمان، در بازدید میدانی از روستاهای شهرستان زرند، با حضور در روستای محمدآباد و بافت تاریخی و ارزشمند روستای خیرآباد، از نزدیک روند خدماترسانی، زیرساختها و ظرفیتهای گردشگری این مناطق را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید که با همراهی طاهریزاده و مهدیزاده بخشداران مرکزی و یزدانآباد و نخعی دهیار روستای خیرآباد انجام شد، بخشهایی از بافت قدیمی و تاریخی روستای خیرآباد از جمله آبانبار، حمام قدیمی و عمارت تاریخی ارجمند مورد بازدید قرار گرفت.
اژدری با اشاره به اهمیت حفظ هویت روستایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای تاریخی گفت: احیای بافتهای فرسوده و تاریخی روستاها، علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، میتواند نقش مؤثری در رونق گردشگری و ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان ایفا کند.
وی افزود: دفتر امور روستایی استانداری کرمان با استفاده از کمکهای بلاعوض به دهیاریها و همچنین پرداخت تسهیلات، بهصورت جدی از پروژههای بهسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده روستایی حمایت میکند.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمان همچنین از پایش تصویری و ورودیهای دهستان محمدآباد و معابر و بافت تاریخی روستای خیرآباد بازدید کرد و این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای امنیت، مدیریت روستایی و صیانت از بافتهای ارزشمند دانست.
در ادامه این برنامهها، دکتر همتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: توسعه روستاها نیازمند نگاه مشترک، برنامهریزی منسجم و تعامل همه نهادهای مسئول است و مجلس نیز از این مسیر حمایتی جدی خواهد داشت.
دکتر همتی افزود: توجه به زیرساختها، گردشگری روستایی و ماندگاری جمعیت در روستاها از اولویتهای اساسی توسعه متوازن شهرستان به شمار میرود.
در ادامه، مهندس همت ایزدی فرماندار زرند با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه روستایی گفت: روستاهای شهرستان زرند در سالهای اخیر مسیر رو به رشدی را طی کردهاند و دهیاریها با برنامهریزی مناسب نقش مؤثری در این روند داشتهاند.
فرماندار زرند با بیان اینکه ۹۵ درصد روستاهای شهرستان تحت پوشش پایش تصویری قرار دارند، افزود: افزایش دوربینهای پایش تصویری به حدود ۲۰۰۰ دستگاه، نقش مهمی در ارتقای امنیت و مدیریت روستاها داشته است.
این بازدیدها و نشست مشترک با هدف همافزایی دستگاهها، تسریع در روند توسعه متوازن و ارتقای سطح خدماترسانی به روستاهای شهرستان زرند انجام شد.