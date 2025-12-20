پخش زنده
امروز: -
پلیس مبارزه با موادمخدر مازندران در عملیاتی مشترک با انتظامی شهرستانهای گلوگاه و بهشهر، سه قاچاقچی سابقهدار را دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز اطلاعرسانی پلیس مازندران از درگیری مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با قاچاقچیان سابقهدار در شهرستان گلوگاه خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، با اشاره به انتشار کلیپی از درگیری پلیس با تعدادی افراد در شبکه های اجتماعی، این عملیات مشترک با همکاری پلیس انتظامی شهرستانهای گلوگاه و بهشهر روز ۱۹ آذرماه انجام شد و طی آن بیش از ۱۰۹ گرم موادمخدر شیشه، سه قبضه قمه و سلاح سرد از سه قاچاقچی سابقهدار کشف و ضبط شد.
متهمان پس از دستگیری، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس مازندران همچنین تأکید کرد که این عملیات بخشی از اقدامات مستمر پلیس برای مقابله با قاچاقچیان و تأمین امنیت اجتماعی در استان است.