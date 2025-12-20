به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست هم‌اندیشی مسئله کاغذ با محوریت مدیریت بحران تا تقویت تولید ملی با حضور جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.

یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت قبل، در این نشست گفت: این جلسه با هدف هم فکری برای یافتن راه‌حل‌های پیشنهادی است که در شرایط کنونی می‌تواند به دولت کمک کند تا برای بهبود وضعیت بخش‌های مختلف فرهنگی از جمله نشر، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه کاغذ افزود: قیمت‌ها روزافزون است، موجودی کاغذ محدود اعلام می‌شود و شرایط برای ناشران در دریافت و استفاده از کاغذ مناسب نیست. همچنین شرایط تولید داخلی نیز مطلوب نیست.

احمدوند افزود: با توجه به حجم تولید کتاب در کشور که حدود ۱۰۸ تا ۱۱۲ هزار عنوان کتاب با شمارگان متوسط ۱۰۵ تا ۱۱۰ نسخه در سال است، این پرسش مطرح می‌شود که نیاز دانشجویان و دیگر اقشار چگونه باید تأمین شود.

در این جلسه سایر فعالان، ناشران و مسئولان حوزه چاپ و نشر نیز صحبت‌ها و نظرات خود را جهت رفع مشکلات بیان کردند.

این نشست با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف فرهنگی برگزار شد و بر لزوم ارائه راه‌حل‌های عملی برای عبور از چالش‌های فعلی تأکید کرد.

تعدادی از مدیران فرهنگی دولت گذشته و فعلی، تعدادی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نماینده سازمان بازرسی کشور، تولیدکنندگان و ناشران افرادی هستند که در این جلسه حضور داشتند.

قیمت کاغذ تحریر نسبت به سال گذشته در همین زمان ۹۰ درصد افزایش داشته که روند چاپ و نشر کتاب را مختل کرده است.