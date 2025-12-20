پخش زنده
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور پیامی درگذشت بانو مرحومه «اشرف بروجردی» را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی درگذشت بانو« اشرف بروجردی» وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در پیامی تسلیت گفت.
در این پیام که از سوی مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، آمده است: درگذشت بانوی فرهیخته و پژوهشگر برجسته، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی موجب اندوه فراوان شد. خدمات ارزشمند ایشان در عرصه فرهنگ و دانش کشور همواره ماندگار خواهد بود. اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم، جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.
لازم به یادآوری است مرحومه «اشرف بروجردی»، فعال سیاسی شناختهشده اصلاحطلب و خواهر «علاالدین بروجردی» نماینده لارستان، خنج، گراش، اوزوجویمو نخستین زنی که به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رسیده بود، دار فانی را وداع گفت. وی متولد۱۳۳۶و نوه آیتالله علیمحمد بروجردی بود، از چهرههای شاخص جریان اصلاحطلبی و از فعالان حوزه زنان و حقوق مدنی در ایران بهشمار میرفت. مرحومه بروجردیدر کارنامه حرفهای خود سابقه اولین معاونت زن در وزارت کشور پس از انقلاب اسلامی را داشت و در کنار وزرای وقت، عبدالله نوری و سید عبدالواحد موسوی لاری، به ایفای نقش در حوزههای اجتماعی و شوراها پرداخت. اشرف بروجردی در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا۱۴۰۰با حکم رئیسجمهور وقت (حسن روحانی)، ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی را بر عهده گرفت و پیش از آن نیز به عنوان معاون فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت میکرد. وی همسر شهید مهندس غلامعلی معتمدی، از شهدای گرانقدر فاجعه هفتم تیر و معاون وزیر کار دولت رجایی بود. خانم بروجردی علاوه بر فعالیتهای اجرایی، حضور فعال درهیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، تألیف آثار متعدد و تلاش برای اعتلای جایگاه فرهنگی ایران، از مهمترین میراث اشرف بروجردی در دوران حیات محسوب میشود.