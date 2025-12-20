هشتمین درس‌گفتار از نخستین دوره دانش‌افزایی «ادبیات معاصر فارسی» ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های هند، با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات فارسی و نمایندگی بنیاد سعدی در دهلی‌نو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این نشست با حضور بیش از ۵۰ دانشجوی فارسی‌آموز از دانشگاه‌های مختلف هند به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد و به بررسی دو محور «تحول در عرضه شعر نو» و «نمایش و نمایشنامه‌نویسی در ایران» اختصاص داشت.

در بخش نخست این برنامه، اسدالله نوروزی، استاد دانشگاه هرمزگان، شاعر و منتقد ادبی، در درس‌گفتاری با موضوع «تحول در عرضه شعر نو» به تبیین پیشینه‌ها و بستر‌های تاریخی و فرهنگی این جریان ادبی پرداخت. وی با اشاره به تحولات اجتماعی به‌عنوان عامل مؤثر در دگرگونی زبان و بیان شعری، تغییر در شیوه عرضه شعر را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در سیر ادبیات فارسی دانست.

نوروزی با بیان اینکه نخستین تلاش‌ها برای تحول در شعر فارسی از دوران مشروطه آغاز شد، نقش نیما یوشیج را در تبیین نظری ضرورت تحول در شعر برجسته ارزیابی کرد و افزود: شاعران پس از نیما، علاوه بر توانمندی در سرایش شعر، با ارائه مبانی نظری، در تثبیت جریان شعر نو نقش مؤثری ایفا کردند. وی همچنین برخی جریان‌های شعری معاصر را حاصل نوجویی‌های افراطی و فردی دانست که فاقد اصالت بوده و توان تبدیل شدن به جریان‌های پایدار ادبی را ندارند.

در ادامه این نشست، میترا بیات، نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر هنر، در درس‌گفتاری با موضوع «نمایش و نمایشنامه‌نویسی در ایران» به بررسی تاریخچه متون نمایشی در ادبیات کهن فارسی پرداخت. وی با اشاره به بستر‌های اسطوره‌ای، آیینی و فرهنگ مردم ایران، شکل‌گیری ادبیات نمایشی را برخاسته از آیین‌ها و رسوم کهن ایرانی دانست.

بیات با تحلیل نخستین متون مکتوب بازمانده در ادب فارسی، جنبه‌های نمایشی این آثار را بررسی کرد و با واکاوی برخی آیین‌ها و سنت‌های فرهنگی، پیوند ادبیات نمایشی با تاریخ فرهنگ مکتوب ایران را تشریح کرد.

نخستین دوره دانش‌افزایی «ادبیات معاصر فارسی» با هدف تقویت مهارت‌های زبانی و ادبی دانشجویان هندی، هر هفته روز‌های سه‌شنبه در مرکز تحقیقات فارسی و نمایندگی بنیاد سعدی در دهلی‌نو برگزار می‌شود و در آن ۱۴ استاد ایرانی و یک استاد هندی به ارائه درس‌گفتار‌های تخصصی می‌پردازند.