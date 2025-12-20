پخش زنده
امروز: -
امسال بیش از ۵۷ هزار تن گوشت سفید و قرمز در کشتارگاههای استان مرکزی استحصال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: امسال ۵۷ هزار و ۶۰ تن گوشت سفید و قرمز در کشتارگاههای استان استحصال شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۴ درصد افزایش دارد.
رضایی با اشاره به بازرسی بهداشتی از ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک و سنگین در کشتارگاههای دام استان افزود: در این بازرسیها، ۷۱۲ لاشه به دلیل لاغری مفرط و ابتلا به برخی بیماریها ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد. در مجموع نیز ۶ هزار و ۵۸۰ تن گوشت قرمز با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال استحصال و به بازار عرضه شد.
او گفت: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه طیور در کشتارگاههای استان مرکزی کشتار شده که حاصل آن، استحصال ۵۰ هزار و ۵۰۰ تن گوشت سفید بوده است، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۳ درصد افزایش نشان میدهد.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: در این مدت، ۳۰۰ هزار و ۵۰۰ قطعه لاشه طیور در کشتارگاههای استان ضبط و به ۷۵ تن پودر گوشت جهت مصرف در واحدهای دامداری و آبزیپروری استان تبدیل شده است.
رضایی گفت: یکهزار و ۲۷ مورد نمونهبرداری از مراکز تحت نظارت ادارهکل دامپزشکی با هدف پایش سلامت غذای مصرفی مردم انجام شده که در پی آن، ۱۵۰ پرونده به دلیل عرضه فرآوردههای غیر بهداشتی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
او افزود: امسال ۷۷ هزار مورد بازدید بهداشتی از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی در سطح استان انجام شده که طی این بازدیدها، ۶۴ تن فرآورده غیر بهداشتی ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.