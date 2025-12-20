پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس از برخورد قانونی با پیمانکارانی که در اجرای طرحهای مس تاخیر دارند خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما،مصطفی فیض در نشستی مشترک با مدیران شرکت مهندسی و توسعه صنایع ملی مس ایران با اشاره به حجم انحرافات در اجرای طرحها گفت: در برابر اعداد و درصدهای انحرافات طرحها بی حس شدیم.
وی ادامه داد:باید به یک نظام گزارش دهی جدید دست پیدا کنیم چرا که نرم افزارهای موجود پاسخگوی نیازمان نیست و اطلاعات قابل دسترسی را نداریم.
فیض تصریح کرد: باید هوشمند سازی در سیستمهای پایش طرحهای توسعهای مس لحاظ شود تا هرکجا در طرحها رسوب اتفاق افتاد، هشدار دهد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس گفت:در تعریف طرحها نیز زمان بندی استاندارد تعریف نشده و گاهی طرحی که باید در زمان ۳ سال تمام میشده زمان پایان طرحی ۲ سال تعریف شده است.
فیض با اشاره به اینکه پیمانکارهایی داریم که روند کار را کند پیش میبرند ادامه داد: گاهی پیمانکارانی کار را به عهده گرفتهاند که رتبه کافی برای اینکه طرح را به عهده بگیرند نداشتهاند.
وی در پایان گفت: با پیمانکارانی که طرحها را درست پیش نبرند به صورت حقوقی برخوردمی کنیم.