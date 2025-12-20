پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف انبار احتکاری کود و سموم کشاورزی به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی داداش تبار رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مبنی بر احتکار کود و سموم کشاورزی واقع در شهرستان ساری، موضوع در دستور کار کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیس و شناسایی انبار مذکور، کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران به همراه کارشناسان اداره صمت، محل مذکور را مورد بازرسی قرار دادند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: ماموران در بازرسی از انبار موصوف بیش از ۳۵ میلیارد ریال انواع کود و سموم کشاورزی که فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها بوده و بصورت غیرقانونی، احتکار شده بود را کشف کردند.
سرهنگ داداش تبار با بیان اینکه این اقدام در چارچوب مقابله با احتکار کالاهای اساسی بخش کشاورزی و حمایت از حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان انجام شده است، افزود: پرونده مربوطه نیز جهت پیگیریهای مربوطه به همراه متهم به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.