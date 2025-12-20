پخش زنده
دبیرخانه کانون یاران، همزمان با بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی، دومین پویش ویژه کانونیاران با عنوان «ترویج قصههای ۹۰ ثانیهای» را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پویش با هدف بهرهمندی از ظرفیت کانونیاران در ترویج جشنواره و تشویق کودکان و نوجوانان سراسر کشور طراحی شده است.
نقش کانونیاران در این پویش، دعوت و ترغیب دانشآموزان و گروههای همسال به شرکت در بخش قصهگویی ۹۰ ثانیهای با تهیه عکس و نماهنگ است.
کانونیاران اعضای نوجوان، فعال و خلاق مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند که با نظارت مربیان کانون، در مدارس فعالیتهای فرهنگی و هنری انجام میدهند و به معرفی کانون در بین دانشآموزان مدارس و هممدرسهایها و همکلاسیهای خود میپردازند.
مهلت ارسال آثار تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ اعلام شده و علاقهمندان میتوانند آثار خود را به مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور ارسال کنند.
این اقدام در راستای تقویت فعالیتهای فرهنگی و ترویج قصهگویی در میان کودکان و نوجوانان انجام میشود و فرصتی مناسب برای حضور فعال کانونیاران در بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی فراهم میآورد.