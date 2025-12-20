پخش زنده
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سفر خود به تایلند برای شرکت در همایش گفتوگوهای دینی، بر ضرورت وحدت امت اسلامی در برابر موج اسلامهراسی تأکید کرد و گفت: موفقیتهای چشمگیر جمهوری اسلامی ایران ریشه در نام بلند اسلام، اتحاد ملت و تداوم راه امام خمینی (ره) دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دیدار با امام جمعه بانکوک و اعضای هیأت امنای مرکز اسلامی تایلند، اتحاد و همبستگی مسلمانان را یک «ضرورت استراتژیک» دانست و گفت: مسلمانان در هر نقطه از جهان باید نسبت به مسائل امت اسلامی احساس مسئولیت و حساسیت داشته باشند.
وی با اشاره به موج سازمانیافته اسلامهراسی افزود: وحدت، کلید مقابله با جریانهای مغرضانه و ابزاری برای تبیین گفتمان واقعی و رحمانی اسلام در سطح بینالمللی است.
ایمانیپور در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب مسیری متفاوت را در بازتعریف هویت ملی و دینی آغاز کرد، اظهار داشت: به یمن همت مردم و هدایتهای رهبری، ایران توانسته در عرصههای مختلف جهانی موفقیتهای چشمگیری کسب کند. این دستاوردها، که در قالب برگزاری نخستین جایزه جهانی امام خمینی (ره) نیز تجلی یافته، ریشه در ایمان اسلامی و وحدت ملی ملت ایران دارد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با اشاره به نامگذاری هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) به عنوان سال نبی رحمت (ص) در سازمان کنفرانس اسلامی، بر توجه ویژه به سیره پیامبر و نقش آن در تحکیم اخلاق و همبستگی مسلمین تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت فاجعهبار غزه و رنج ملت فلسطین گفت: دفاع از ملت مظلوم فلسطین یک وظیفه دینی، انسانی و تاریخی است. آزادی قدس شریف آزمونی برای سنجش میزان پایبندی جهان اسلام به اصول عدالت و حقطلبی خواهد بود.
در این دیدار، اعضای هیأت امنای مرکز اسلامی تایلند گزارشی از فعالیتهای فرهنگی و دینی این مرکز ارائه کردند و با تمجید از دستاوردهای ایران، تأکید داشتند که جمهوری اسلامی «به جهان اسلام عزت بخشیده و مایه افتخار مسلمانان شده است».
امام جمعه بانکوک نیز در سخنانی، ایران را کشوری صلحدوست و عدالتطلب خواند و افزود: حمایت بیدریغ ایران از مردم فلسطین، جلوه روشنی از تعهد اسلامی و انسانی این کشور است.
شایان ذکر است ایمانیپور برای شرکت در چهارمین نشست گفتوگوی ادیان با عنوان «چالشهای جهانی و مسئولیت رهبران و اندیشمندان دینی» به تایلند سفر کرده است. این نشست با حضور رهبران بودایی از مالزی و سریلانکا و نمایندگان گروههای صلح مسیحی، با همکاری دانشگاه «ماهاچولا» و حضور رئیس مجلس تایلند در ۲ دیماه (۲۳ دسامبر) برگزار میشود.
هدف از این رویداد بینالمللی، تقویت نقش رهبران دینی در ترویج صلح، همزیستی مسالمتآمیز و مقابله با چالشهای جهانی عنوان شده است.