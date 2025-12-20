در روستای پشته تایباد، در شبانه‌روز گذشته بارش ۳۱ سانتی‌متر برف به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره هواشناسی تایباد گفت: ایستگاه هواشناسی روستای پشته در بخش مرکزی این شهرستان در ۲۴ ساعت گذشته بارش ۳۱ سانتی‌متری برف را به ثبت رسانده است و همچنین میزان بارندگی برف و باران بیش از ۳۰ میلی‌متر بوده است.

مسعود زمانی افزود: ایستگاه هواشناسی در شهر مشهدریزه، مرکز بخش میان‌ولایت تایباد، نیز در شبانه‌روز گذشته ۲۷ سانتی‌متر برف باریده و ۳۴ و شش دهم میلی‌متر بارش برف و باران ثبت شده است.

وی افزود: شهر تایباد از میان مراکز شهرستان‌های خراسان رضوی با ثبت ۳۰ میلی‌متر و شش دهم میلیمتر برف و باران در ۲۴ ساعت گذشته، در جایگاه نخست قرار دارد.

وی ادامه داد: ۲۴ ساعت آینده احتمال وقوع پدیده مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و کاهش دمای هوا تا منفی ۶ درجه سانتی‌گراد وجود دارد و سامانه بارشی تا امشب از شرق استان و تایباد خارج می‌شود.