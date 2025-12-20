نخستین مدرسه ۱۲ کلاسه سبز «سازگار با محیط زیست» استان به همّت خیرساز زنده یاد مهرداد فرشباف رشیدی و اداره کل نوسازی مدارس در منطقه حکم آباد تبریز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرهودی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: این مدرسه با زیربنای ۱۷۵۰ متر مربع و با هزینه ۷۰ میلیارد تومان با مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس توسط خیّر زنده یاد فرشباف رشیدی و مجمع خیران مدرسه ساز تبریز در ناحیه ۲ تبریز ساخته شده است.

وی افزود: همچنین این مدرسه سبز نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی دارد که برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق خواهد کرد.

حمیدرضا شاه حسینی رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کشور هم با بیان اینکه اگر خیران کمک نکنند آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند کار‌ها را پیش ببرد گفت: اکر کشوری پویا می‌خواهیم باید تلاش کنیم، برای شکوفا کردن اقتصاد کشور باید از مدراس شروع کنیم.

وی افزود: هزاران کلاس درس از دهه ۷۰ در سراسر کشور ساخته شده که سهم خیران در این میان بسیار زیاد و ارزشمند بوده است و امروز هم مشارکت خیران در همه زمینه‌ها به ویژه ساخت مدارس بسیار تاثیر گذار است.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با تاکید اینکه ساخت مدرسه کاری خیر و ارزشمند است و پاداش اخروی به همراه دارد گفت: درب هرمدرسه‌ای باز می‌شود قطعا درب زندانی بسته می‌شود و این بسیار تاثیرگذار است.

علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با قدردانی از خانواده خیر زنده یادفرشباف رشیدی گفت: هر تعداد دانش آموز در این مدرسه تربیت شود قطعا اجرش به خانواده محترم زنده یاد فرشباف خواهد رسید و وجود این مدرسه ظرفیتی بزرگ برای دستگاه آموزش و درورش استان خواهد بود.

در پایان مراسم از خانواده خیّر مرحوم فرشباف رشیدی و دست اندر کاران احداث مدارس خیّر ساز استان تجلیل شد.