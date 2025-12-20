۲۸۰ راهدار البرزی آماده خدمت رسانی به مردم
در زمستان پیشرو، ۲۸۰ نیروی راهدار در قالب ۳۸ اکیپ راهداری مستقر در ۱۷ راهدارخانه استان البرز آماده خدمت رسانی به مردم در فصل زمستان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از آمادگی این مجموعه برای فصل سرما گفت: در زمستان پیشرو، ۲۸۰ نیروی راهدار در قالب ۳۸ اکیپ راهداری مستقر در ۱۷ راهدارخانه استان، با بهرهگیری از ۱۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک آماده خدمترسانی به هموطنان و تأمین ایمنی راههای استان هستند.
داریوش باقر جوان در مراسم آغاز طرح رزمایش زمستانه در البرز با اشاره به شرایط خاص جوی در ایام زمستان افزود: آمادگی کامل نیروهای امدادی، انتظامی و راهداری میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث و تسهیل تردد کاربران جادهای داشته باشد.
باقرجوان با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع بحران، افزود: تمام تمهیدات لازم برای برفروبی، یخزدایی و بازگشایی بهموقع محورهای مواصلاتی استان اندیشیده شده تا تردد در راههای البرز با کمترین مشکل انجام شود.
رزمایش آغاز طرح انتظامی ـ ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاههای خدماترسان، ارتقای ایمنی جادهها و آمادگی برای مواجهه با شرایط جوی همزمان با آغاز فصل زمستان با حضور دستگاههای خدمات رسان اعم از پلیس راه، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز، هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز برگزار شد.