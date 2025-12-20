پخش زنده
بارشهای اخیر موجب آبگیری طرحهای آبخیزداری ارسنجان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ حسن خسروانیان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارسنجان در بازدید میدانی از طرحهای آبخیزداری این شهرستان گفت: در بارشهای سامانه اخیر سازههای آبخیزداری این شهرستان ارسنجان آبگیری مناسبی داشتند.
وی با اشاره به اهمیت طرحهای آبخیزداری گفت: این سازهها علاوه بر کاهش فرسایش خاک و جلوگیری از هدررفت روانآب، موجب تقویت منابع آب زیرزمینی و حمایت از معیشت جوامع محلی میشوند.
خسروانیان تاکید کرد: تداوم بارشها و نگهداری مناسب از این سازهها میتواند در فصل گرما، فشار کمآبی بر مراتع و اراضی کشاورزی را کاهش دهد.
کارشناس واحد آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ارسنجان نیز گفت: حجم آبگیری طرحهای آبخیزداری شهرستان حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب است که نسبت به قبل حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
سید احمد حجتی افزود: پایش مستمر سازهها پس از هر بارندگی ضروری است تا از سلامت آنها اطمینان حاصل شود و در صورت نیاز، عملیات ترمیم یا تکمیل انجام گیرد.
شهرستان ارسنجان در فاصله ۱۲۵ کیلومتری شمال شیراز است.