مسئول کمیته گردشگری و اسکان هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام و معاون گردشگری استان گلستان از برگزاری تور دو روزه ویژه راهنمایان گردشگری ملی و حضور آنان در هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یاسر قندهاری، مسئول کمیته گردشگری و اسکان هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام و معاون گردشگری استان گلستان با اشاره به اجرای این برنامه گفت: تور دو روزه راهنمایان گردشگری ملی با حضور ۲۰ نفر از راهنمایان فعال و حرفه‌ای کشور از ۱۰ استان، با هدف معرفی جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام و همچنین معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری استان گلستان برگزار شد.

او افزود: این راهنمایان که در حوزه تورهای ورودی و داخلی فعالیت دارند، در قالب این تور از مجموعه‌ای از جاذبه‌های شاخص و متنوع استان بازدید کردند تا از نزدیک با توانمندی‌های گردشگری گلستان آشنا شوند و این ظرفیت‌ها را در بسته‌های سفر خود به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنند.

قندهاری گفت : موزه در حال ساخت میراث روستایی گلستان در پارک جنگلی قرق، میراث جهانی گنبدقابوس، مزرعه گردشگری راشین، پارک جنگلی النگدره، شهر تاریخی استرآباد (کرگان) و مرکز اسب شکوه طبیعت از جمله مکان‌هایی بود که در این تور مورد بازدید راهنمایان گردشگری قرار گرفت.

معاون گردشگری استان گلستان با تأکید بر نقش جشنواره فرهنگ اقوام در معرفی هویت فرهنگی و گردشگری استان افزود : محور اصلی حضور این راهنمایان، شرکت در هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام بود تا ضمن آشنایی با تنوع فرهنگی، آیین‌ها و سبک زندگی اقوام مختلف، ظرفیت‌های فرهنگی استان را به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه گردشگری گلستان به‌درستی لمس کنند.

وی گفت : برگزاری چنین تورهایی می‌تواند نقش مؤثری در شبکه‌سازی میان فعالان حرفه‌ای گردشگری کشور و معرفی هدفمند استان گلستان در بازار گردشگری داشته باشد و زمینه‌ساز افزایش سفر گردشگران به این استان در آینده نزدیک شود.