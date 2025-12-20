به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دیدار دو تیم شمس اذر قزوین و تراکتور تبریز از هفته پانزدهم لیگ برتر به جای روز شنبه ۶ دی ماه در روز جمعه ۵ دی ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود.

همچنین مسابقه دو تیم تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی به جای روز چهارشنبه ۱۰ دی در روز سه شنبه ۹ دی ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.

این تغییرات با درخواست دو باشگاه تراکتور و شمس اذر قزوین و همچنین موافقت ملوان بندر انزلی انجام شد.