پخش زنده
امروز: -
فرمانده منطقه سوم نبوت نیروی دریایی ارتش فعالیتهای نظامی مشترک ایران و هند در آبهای آزاد را امری مهم دانست و گفت: انجام رزمایشات و تمرینات مختلف سبب افزایش توان امنیتی و دیپلماسی هر دو کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار دوم عباس حسنی فرمانده منطقه سوم نبوت نیروی دریایی ارتش با حضور در یگان شناور سارتاک گارد ساحلی کشور هند ضمن بازدید از بخشهای مختلف این یگان با فرمانده شناور سارتاک دیدار و گفتوگو کرد.
امیر دریادار دوم عباس حسنی ضمن دیدار با دریادار دوم تیام نیوتون فرمانده شناور سارتاک گارد ساحلی کشور هند فعالیتهای نظامی مشترک ایران و هند در آبهای آزاد را امری مهم دانسته و افزود: انجام رزمایشات و تمرینات مختلف سبب افزایش توان امنیتی و دیپلماسی هر دو کشور خواهد شد.