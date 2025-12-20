پخش زنده
امروز: -
پخش برنامه مستند «آینده طبیعت» با رویکردی علمی و تصویری از ۳۰ آذرماه از شبکه چهار سیما و برنامه «مثبت آموزش» امشب با تمرکز بر معرفی زمینههای تحصیلی و پژوهشهای دانشآموزی، به بررسی مسیرهای نوآورانه آموزش و تحقیق میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند جدید ۴ قسمتی «آینده طبیعت»، محصول سال ۲۰۲۵ کشور انگلستان از یکشنبه ۳۰ آذر در برنامه «چهار سوی علم» شبکه چهار پخش میشود.
مجموعه مستند ۴ قسمتی «آینده طبیعت»، محصول سال ۲۰۲۵ کشور انگلستان، مستندی از دسته علمی و زیست محیطی با امتیاز ۷ از ۱۰ در درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) است.
این مجموعه مستند نمایش بصری منحصربهفردی از اکوسیستمهای سیاره را در اختیار مخاطبان قرار میدهد و نقش حیوانات ، گیاهان و انسانها را بر کربن و راهحلهایی که میتواند به تثبیت تغییرات محیطی کمک کند، آشکار میکند.
مجموعه «آینده طبیعت»، از یکشنبه تا چهارشنبه، ۳۰ آذر تا ۳ دی، ساعت ۱۶ در قالب برنامه «چهار سوی علم» از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد در ساعتهای ۲ بامداد و ۷ صبح تکرار میشود.
برنامه «مثبت آمورش»
برنامه زنده «مثبت آموزش» امشب ساعت ۱۸ با محور معرفی رشته صنایع شیمیایی، کارکرد پژوهشسرای دانشآموزی و کتابهای مفید آموزشی روی آنتن میرود و میزبان مدیران، دبیران و دانشآموزان فعال خواهد بود.
در برنامه امشب، محسن کولیوند، مدیر هنرستان جابرابن حیان منطقه ۶، به بررسی زمینههای تحصیلی و شغلی رشته صنایع شیمیایی خواهد پرداخت.
همچنین مدیر، دبیر و دانشآموزان پژوهشسرای دانشآموزی جوانه منطقه ۱۹ حضور دارند تا فعالیتها و دستاوردهای پژوهشی خود را معرفی کنند.
در بخش دیگری از برنامه، رضا فرخی، کارشناس کتاب، جدیدترین کتابهای آموزشی و منابع مناسب دانشآموزان را معرفی خواهد کرد.
برنامه «مثبت آموزش» با اجرای کبری اصل فلاح و اشکان تفنگسازان شنبه ۲۹ آذر، ساعت ۱۸ بهصورت زنده از شبکه آموزش پخش می شود.