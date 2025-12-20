پخش زنده
کالابرگ دهکهای ۴ تا ۷ درآمدی از امروز ۲۹ آذر واریز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرحله پنجم کالابرگ که از پانزدهم آذر آغاز شد، برای دهکهای ۱ تا ۳ حمایتی تحت پوشش کمیته امداد مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار خرید واریز شد و در دور دوم برای دهکهای ۱ تا ۳ در آمدی نیز همین مبلغ اختصاص داده شد.
در این دوره یعنی دور سوم مرحله پنجم به ازای هر نفر از مشمولان ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی برای دهکهای ۴ تا ۷ درآمدی اختصاص داده شده است.
این اعتبار بهصورت الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده که میتوانند برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد استفاده کنند که هم فروشگاههای خرد و هم زنجیرهای در این طرح قرار دارند.