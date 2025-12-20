پخش زنده
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت: اتباع خارجی نه تنها از یارانه استفاده نخواهند کرد، بلکه موظف به پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در پایان نشستهای تخصصی کمیسیون مشترک بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در یزد و همزمان با موجسواری رسانهای و انتشار اخبار کذب توسط جریانهای معاند، با ارائه اهداف اصلی لایحه و تشریح ابعاد آن به شایعات اخیر در فضای مجازی پاسخ داد.
وی با تأکید بر اینکه خط قرمز و اصل اساسی در بررسی این لایحه، صرفاً منافع ملی کشور و مردم است، گفت: شایعاتی مبنی بر اینکه قرار است به اتباع خارجی اقامت یا تابعیت بیضابطه اعطا شود، یا ادعای غیر اخلاقی خیانت علیه مردم، دروغ محض و تهمتی آشکار است.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ ادامه داد: هدف نهایی این لایحه، ساماندهی، پایان دادن به بی نظمیهای مختلف و جلوگیری از ناهنجاریهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و مراقبتی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز است.
جوکار با رد قاطعانه ادعای تحمیل هزینه اتباع بر دوش مردم، تصریح کرد: ما به دنبال ایجاد ساختاری هستیم که دقیقاً مشخص کند کدام سازمان مسئول ارائه خدمات و کدام نهاد مسئول نظارت است.
وی افزود: برخلاف شایعات، قرار نیست اتباع خارجی از یارانه مردم ایران استفاده کنند، بلکه در این لایحه پیشبینی شده است که مالیات و عوارض مشخصی از آنان اخذ شود تا باری بر دوش اقتصاد کشور نباشند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: هدف ما مسدود کردن راه ورود و فعالیت اتباع غیرمجاز به کشور و تحمیل بار مالی برای کشور است به طوری که اتباع برای تامین نیروی کار مورد نیاز کشور آنهم بر اساس درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورتی که نقشه (اطلس) اشتغال کشور در داخل باعث ناامنی شود، از ورود اتباع به داخل کشور جلوگیری خواهد شد و مازاد آن اخراج میگردند.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در پاسخ به ادعای بیتوجهی به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: با توجه به پخش زنده جلسه کمیسیون، بخشهایی از سیاستها یا نامههای ابلاغی دارای طبقه بندی امنیتی بالا، اجازه قرائت در جلسه داده نشد که قطعا برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان بوده است نه نادیده گرفتن آن سیاست.
جوکار تأکید کرد: اساس، روح حاکم بر تمامی مصوبات اجرای دقیق سیاستهای کلی نظام و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، بنابراین این رسانهها دست از شیطنت سیاسی و اختلاف افکنی بردارند، بحمدالله همه اعضای کمیسیون خود را سرباز ولایت میدانند.
وی با اشاره به ترکیب جامع کمیسیون از نمایندگان پنج کمیسیون تخصصی مجلس و دستگاههای دولتی، این امر را نشانه عزم جدی نظام برای حل ریشهای این چالش دانست و به مردم اطمینان داد که ما هوشیارانه در برابر توطئههایی که قصد ایجاد شکاف در جامعه را دارند، ایستادهایم و خروجی این نشستها تنها در راستای عزت و امنیت ایران اسلامی خواهد بود.