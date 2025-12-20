امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹- ۱۶:۱۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
وقتی انکار جواب نمی‌دهد
وقتی انکار جواب نمی‌دهد
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی
سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
سال‌ها برنامه ریزی برای باختن
سال‌ها برنامه ریزی برای باختن
۱۴۰۴-۰۹-۲۶
خبرهای مرتبط

بادهای شدید و یخبندان شبانه در قم

ارتفاع برف در روستای آبچور بجنورد به ۱۸ سانتی متر رسید

ثبت بیشترین میزان بارندگی استان بوشهر در خارگ

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد

بارش برف و باران؛ شادی مردم و جانفشانی امدادگران

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش برف و باران در کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 