معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: نتایج پژوهشها زمانی ارزشمند و اثرگذار خواهند بود که در میدان عمل پیادهسازی شوند و این امر، مستلزم ارتباط و نزدیکی هرچه بیشتر پژوهشگران با عوامل اجرایی و عملیاتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ محمد یوسفی خوش قلب در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که صبح امروز در ستاد این نیرو برگزار شد، اظهار داشت: در مجموعه پدافند هوایی، تلاش شده است بیشترین اهمیت به حوزه تحقیق و پژوهش داده شود و در زمینه بودجه و تخصیص اعتبارات به فعالیتهای علمی، اقدامات مؤثر و قابل توجهی انجام شده است و پدافند هوایی از طرحها و اقدامات پژوهشی حمایت میکند و این حمایتها در آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی با اشاره به اینکه فعالیتهای پژوهشی باید چند برابر وضعیت فعلی شود، تصریح کرد: پژوهش یک فعالیت مقطعی نیست، بلکه یک فرآیند دائمی و مستمر است. نتایج پژوهشها زمانی ارزشمند و اثرگذار خواهند بود که در میدان عمل پیادهسازی شوند و این امر، مستلزم ارتباط و نزدیکی هرچه بیشتر پژوهشگران با عرصههای اجرایی و عملیاتی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش زیرساختهای پژوهشی همچون مرکز مطالعات، دانشگاه پدافند هوایی و مرکز آموزش تخصصی پدافند تأکید کرد و افزود: مراکز علمی، دانشگاهها و مراکز آموزش تخصصی باید بیش از گذشته به مقوله تحقیق و پژوهش توجه داشته باشند. دانشجو نباید پس از فراغت از تحصیل از مسیر تحقیق علمی فاصله بگیرد، بلکه لازم است بهصورت مداوم در این حوزه فعال باقی بماند و دانش خود را بهروزرسانی کند.
امیر سرتیپ خوش قلب همچنین به اهمیت استفاده از ظرفیتهای پژوهشی مشترک اشاره کرد و گفت: بهرهگیری از توان و ظرفیتهای مشترک پژوهشی در دستور کار قرار گرفته و تاکنون نیز گامهای خوبی در این زمینه برداشته شده است. این رویکرد میتواند به همافزایی علمی و ارتقای کیفیت پژوهشها کمک کند.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده، خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و استمرار حمایتها، انشاءالله در سال ۱۴۰۵ شاهد یک جهش قابل توجه در حوزههای علمی و پژوهشی خواهیم بود و پدافند با تمام توان از روند رشد و توسعه علمی حمایت خواهد کرد.
در پایان این مراسم از پژوهشگران برتر نیروی پدافند هوایی تجلیل شد.