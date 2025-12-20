به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مهد قرآن کریم استان اصفهان در بازدید از مهد قرآن کریم بادرود باهدف ارتقای فعالیت‌های قرآنی و ارزیابی برنامه‌های آموزشی گفت: روند برگزاری کلاس‌های آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی، شیوه‌های تربیت قرآنی قرآن‌آموزان و برنامه‌های اجرایی مهد قرآن بررسی شد.

حسین خاکسار با ابراز رضایت از سطح کیفی فعالیت‌ها، افزود: در آزمون کشوری ترنم وحی یک چهارم از ممتازان قرآنی متعلق به استان اصفهان بودند.

در این مراسم از قرآن‌آموزان، مربیان و برگزیدگان قرآنی که در مسابقات، دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی موفق به کسب عناوین برتر شده بودند، تجلیل شد.

مهد قرآن کریم در ۵۰ نقطه اصفهان با بیش از هفت هزار قرآن آموز به منظور ترویج فرهنگ قرآنی به‌ویژه نسل نوجوان، فعال است.