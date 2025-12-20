همزمان با فرارسیدن ماه رجب و نزدیک شدن به ایام اعتکاف، بسته‌های ویژه‌ای با هدف آشنایی هرچه بیشتر فعالان فضای مجازی با محصولات «زندگی با آیه‌ها» برای این افراد ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، همزمان با فرارسیدن ماه رجب و نزدیک شدن به ایام اعتکاف، بسته‌های ویژه‌ای با هدف آشنایی هرچه بیشتر فعالان فضای مجازی با محصولات «زندگی با آیه‌ها» و تقویت ارتباط مستمر و اثرگذار با این محتواها، برای فعالان قرآنی در فضای مجازی، ارسال شد.

این بسته‌ها به منظور توانمندسازی و حمایت از سفیران قرآنی در بستر فضای مجازی طراحی شده و شامل محتوای متنوع، به‌روز و متناسب با مناسبت‌های پیش‌رو است.

پشتیبانی مستمر، ارتباط منظم، کمک به رشد و ارتقای فعالیت‌های قرآنی، ایجاد شبکه ارتباطی میان فعالان قرآنی فضای مجازی و افزایش دامنه انتشار محتوای قرآنی؛ از جمله اهداف این طرح است.

براساس اعلام برگزارکنندگان، افرادی که در فضای مجازی دارای صفحه یا کانال فعال هستند و تمایل دارند به جمع «سفیران آیه‌ها» بپیوندند، می‌توانند با تکمیل یک فرم کوتاه، در این مسیر همراه شوند.

این فراخوان ویژه صاحبان صفحات و کانال‌های فعال قرآنی در فضای مجازی است و علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت این بسته محتوایی به کانال «زندگی با آیه‌ها» در فضای مجازی به نشانی survey.porsline.ir بپیوندند.