پخش زنده
امروز: -
همزمان با فرارسیدن ماه رجب و نزدیک شدن به ایام اعتکاف، بستههای ویژهای با هدف آشنایی هرچه بیشتر فعالان فضای مجازی با محصولات «زندگی با آیهها» برای این افراد ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، همزمان با فرارسیدن ماه رجب و نزدیک شدن به ایام اعتکاف، بستههای ویژهای با هدف آشنایی هرچه بیشتر فعالان فضای مجازی با محصولات «زندگی با آیهها» و تقویت ارتباط مستمر و اثرگذار با این محتواها، برای فعالان قرآنی در فضای مجازی، ارسال شد.
این بستهها به منظور توانمندسازی و حمایت از سفیران قرآنی در بستر فضای مجازی طراحی شده و شامل محتوای متنوع، بهروز و متناسب با مناسبتهای پیشرو است.
پشتیبانی مستمر، ارتباط منظم، کمک به رشد و ارتقای فعالیتهای قرآنی، ایجاد شبکه ارتباطی میان فعالان قرآنی فضای مجازی و افزایش دامنه انتشار محتوای قرآنی؛ از جمله اهداف این طرح است.
براساس اعلام برگزارکنندگان، افرادی که در فضای مجازی دارای صفحه یا کانال فعال هستند و تمایل دارند به جمع «سفیران آیهها» بپیوندند، میتوانند با تکمیل یک فرم کوتاه، در این مسیر همراه شوند.
این فراخوان ویژه صاحبان صفحات و کانالهای فعال قرآنی در فضای مجازی است و علاقهمندان میتوانند برای دریافت این بسته محتوایی به کانال «زندگی با آیهها» در فضای مجازی به نشانی survey.porsline.ir بپیوندند.