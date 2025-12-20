فرمانده انتظامی شهرستان کرج از دستگیری دو نفر متهم به کلاهبرداری و کشف ۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی تقلبی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، سرهنگ پیمان گودرزی گفت: با اطلاع از پرونده کلاهبرداری و توزیع سکه‌های تقلبی توسط یکی از طلافروشی‌های شهرستان کرج، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۴۱ خرمدشت قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با بیان اینکه مأموران با حضور در بازار طلا فروشان و انجام تحقیقات پلیسی نسبت به جمع‌آوری مستندات لازم اقدام کردند، افزود: دو متهم این پرونده شناسایی و طی یک عملیات پلیسی در حین فروش سکه‌های بهار آزادی تقلبی یه یکی دیگر از طلافروشان دستگیر شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: این افراد در بازجویی‌های صورت گرفته، پس از مواجهه با مدارک، شواهد و مستندات به بزه انتسابی خود مبنی بر کلاهبرداری با شیوه فروش سکه طلای تقلبی اعتراف کردند.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه متهمان بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست تا ضمن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس، پیرامون پیشگیری از وقوع کلاهبرداری در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.