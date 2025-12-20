قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی گفت: جشنواره بین‌المللی اقوام فرصتی برای همدلی، اتحاد ملی، نشاط اجتماعی و توسعه مناسبات و گسترش دیپلماسی فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی‌دارابی در یادداشتی درباره هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام نوشت: هفدهمین جشنواره بین المللی اقوام از ۲۵ تا ۲۸ اذر در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان برگزار شد. ٣٠٠ هزار نفر در طول مدت برگزاری ، از این نمایشگاه بازدید کردند که در نوع خود بی نظیر بوده است. بیش از ١٠٠ نفر نیز از هنرمندان سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان در این جشنواره شرکت کردند و هر شب به یکی از این کشورها با عنوان «شب میراث فرهنگی» اختصاص داشت که موسیقی و سنت‌ها و برنامه‌های خود را به نمایش گذاشتند.

نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران و دولت صفرزاده، معاون وزیر فرهنگ آن کشور، اونا بایف، سفیر قزاقستان در ایران، و فریدالدین نصریوف، سفیر ازبکستان در ایران از میهمانان و سخنرانان ویژه جشنواره بودند.

سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان جشنواره را افتتاح کردند. نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم حضور داشتند. ۱۶۷ غرفه از ۲۸ استان مجموعه‌ای بزرگ از صنایع دستی و سوغات را عرضه کردند که با اجرای موسیقی نواحی و اقوام مورد اقبال گسترده مردم قرار گرفت. این جشنواره و نمایشگاه همزمان در ۸ شهر استان هم برگزار شد.

استان گلستان ۴۰ هزار هنرمند صنایع دستی در ٨٠ رشته دارد که ٣٨ رشته آن خاص استان است. گلستان دارای هزار روستا، ٣٧ شهر، ٢ شهر و ٤ روستای ملی است. این استان ١٧ اقوام در خود را جای داده است که در طول سالیان دراز، زندگی مسالمت‌آمیزی با هم دارند و بدین سبب گلستان را «رنگین‌کمان اقوام ایرانی» نامیده‌اند.

٤٠ هتل با ١٣ هزار تخت و ٢٢٠ بومگردی از ظرفیت‌های گردشگری این استان است. همچنین، گلستان بیش از هزار اثر ثبت میراث فرهنگی دارد. ٦ اثر ثبت جهانی ( گنبد قابوس، راه‌آهن سراسری، جنگل‌های هیرکانی، هنر ترکمن‌دوزی، مهارت‌های سنتی ساخت و نواختن دوتار، پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی) نیز از ثروت‌ها و داشته‌های بزرگ تاریخی آن است.

٢٣ دستگاه و نهاد استانی، استانداری و وزارت میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی در طول سال تدارک گسترده‌ای برای برگزاری هفدهمین جشنواره اقوام دیدند که به همه آنان در ستاد و صف به خصوص استاندار ساعی و پرتلاش و معاونان ایشان و مدیرکل کاربلد و باتجربه میراث استان مهندس فریدون فعالی و همکاران ارجمند ایشان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

انوشیروان محسنی بندپی و مریم جلالی دهکردی و من، معاونان وزارتخانه و تنی چند از مدیران کل و مسئولان وزارتخانه در طول برپایی جشنواره در استان حضور داشتیم. همه مدیران استانی و بخش غیردولتی پای کار بودند و جشنواره در اوج خاتمه یافت. معاونت‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارتخانه و مرکز میراث ناملموس تهران مشارکت بایسته‌ای در این امر داشتند.

این جشنواره فرصتی برای همدلی، اتحاد ملی، نشاط اجتماعی و توسعه مناسبات و گسترش دیپلماسی فرهنگی است. جشنواره فرصتی برای یادگیری و یاددهی و انتقال تجربه است. رونق کسب و کارها از دیگر فواید برگزای این جشنواره‌هاست. برگزاری رویدادهای بین‌المللی در استان‌ها گام بزرگی برای تمرکززدایی و تحقق عدالت اجتماعی و توجه به مناطق کمتر برخوردار است.

جشنواره اقوام با صدای بلند اعلام کرد که ایران امن است و برای همکاری‌های گسترده با سایر کشورها مهیاست.