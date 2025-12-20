کاهش ۵۰ درصدی تصادفات جرحی در لرستان
معاون عمرانی استانداری لرستان از کاهش ۵۰ درصدی تصادفات جرحی در جاده های استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مهدی مجیدی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی تصادفات جرحی در استان طی سالجاری گفت: اجرای رزمایش ترافیکی زمستانی و توسعه زیرساختهای جادهای نقش مهمی در افزایش ایمنی داشته است.
معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه این رزمایش با هدف کاهش تصادفات و ایمنی جادهها تا پایان اسفندماه ادامه دارد ، افزود: اداره کل راهداری،اورژانس، هلال احمر،آتشنشانی و مدیریت ستاد بحران استان در این طرح همکاری دارند و هدف اصلی کاهش تصادفات در جادههای لرستان است.
مجیدی از توسعه ی زیرساختهای جادهای در استان خبر داد و گفت:امسال ۵۵ کیلومتر به شاهراهها و جادههای مواصلاتی استان اضافه شده است.
وی گفت:همچنین اداره کل راه و شهرسازی در حال تکمیل و توسعه ی چهارخطهها در محورهای مختلف است که از جمله در محور ازنا به شازند بخشی به بهرهبرداری رسیده و طرح چهارخطه محور کوهدشت هم در حال اجراست.
معاون عمرانی استاندار لرستان بیان کرد:یکی از اهداف اصلی شورای ترافیک استان، کاهش تلفات و تصادفات است که امسال شاهد کاهش ۵۰ درصدی تصادفات جرحی نسبت به سال گذشته بودهایم.
وی تأکید کرد: با ادامه آموزشهای عمومی به رانندگان، توسعه زیرساختهای ایمنی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی،می توانیم شاهد کاهش بیشتر تصادفات در جادههای استان باشیم.