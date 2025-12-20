

به گزارش مهدی مجیدی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی تصادفات جرحی در استان طی سالجاری گفت: اجرای رزمایش ترافیکی زمستانی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای نقش مهمی در افزایش ایمنی داشته است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان



معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه این رزمایش با هدف کاهش تصادفات و ایمنی جاده‌ها تا پایان اسفندماه ادامه دارد ، افزود: اداره کل راهداری،اورژانس، هلال احمر،آتش‌نشانی و مدیریت ستاد بحران استان در این طرح همکاری دارند و هدف اصلی کاهش تصادفات در جاده‌های لرستان است.



مجیدی از توسعه ی زیرساخت‌های جاده‌ای در استان خبر داد و گفت:امسال ۵۵ کیلومتر به شاهراه‌ها و جاده‌های مواصلاتی استان اضافه شده است.



وی گفت:همچنین اداره کل راه و شهرسازی در حال تکمیل و توسعه ی چهارخطه‌ها در محور‌های مختلف است که از جمله در محور ازنا به شازند بخشی به بهره‌برداری رسیده و طرح چهارخطه محور کوهدشت هم در حال اجراست.





معاون عمرانی استاندار لرستان بیان کرد:یکی از اهداف اصلی شورای ترافیک استان، کاهش تلفات و تصادفات است که امسال شاهد کاهش ۵۰ درصدی تصادفات جرحی نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.





وی تأکید کرد: با ادامه آموزش‌های عمومی به رانندگان، توسعه زیرساخت‌های ایمنی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی،می توانیم شاهد کاهش بیشتر تصادفات در جاده‌های استان باشیم.