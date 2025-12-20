پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت اشرف بروجردی
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت اشرف بروجردی را به برادر وی، علاءالدین بروجردی تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای قالیباف در پیامی، درگذشت اشرف بروجردی، همسر شهید را به علاءالدین بروجردی، نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و عضو گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اِنّا لِلّه و اِنّا اِلَیهِ راجِعون
جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی؛
درگذشت همشیره محترمه، خانم دکتر اشرف بروجردی، رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی و همسر شهید والامقام، غلامعلی معتمدی از شهدای گرانقدر هفتم تیر، موجب تألم و تأثر شد.
این مصیبت را به جناب عالی و آن خاندان معزز، تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم، صبر، سلامتی و اجر، مسئلت دارم.