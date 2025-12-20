به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای قالیباف در پیامی، درگذشت اشرف بروجردی، همسر شهید را به علاءالدین بروجردی، نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و عضو گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

اِنّا لِلّه و اِنّا اِلَیهِ راجِعون

جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی؛

درگذشت همشیره محترمه، خانم دکتر اشرف بروجردی، رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی و همسر شهید والامقام، غلامعلی معتمدی از شهدای گران‌قدر هفتم تیر، موجب تألم و تأثر شد.

این مصیبت را به جناب‌ عالی و آن خاندان معزز، تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم، صبر، سلامتی و اجر، مسئلت دارم.