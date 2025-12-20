استاندار:
اصلاح فرهنگ مصرف انرژی از اولویتهای شورای فرهنگ عمومی استان تهران باشد
استاندار تهران با تأکید بر لزوم جبران کمبودهای زیرساختی بهویژه در حوزه فرهنگ، گفت: اصلاح فرهنگ مصرف انرژی باید بهصورت جدی در دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدصادق معتمدیان، امروز در نشست شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور حجت الاسلام محمدحسن ابوترابیفرد، رییس شورای فرهنگ عمومی استان تهران و امامجمعه موقت تهران، آیت الله سیدجمال الدین دین پرور، رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه کشور، سیدعلی یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان تهران و سایر مسئولان در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: در سفرهای شهرستانی، تمرکز ویژهای بر ارتقای سرانههای آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی داشتهایم و تلاش میکنیم کمبودهای موجود را با سرعت بیشتری جبران کنیم.
وی با اشاره به تراکم بالای جمعیت در برخی شهرستانهای استان افزود: رشد سریع جمعیت کمبودهایی را در زیرساخت و توسعه فضاهای فرهنگی ایجاد کرده که به یک ضرورت تبدیل شده است.
استاندار تهران با تأکید بر نقش شهرداریها و رسانهها در فرهنگسازی تصریح کرد: لازم است وظایف شهرداریها در حوزه فرهنگ عمومی بهطور شفاف مشخص شود و متناسب با جایگاه استان تهران نقش فعالتری در حوزه فرهنگی ایفا کند.
معتمدیان یکی از مهمترین چالشهای استان تهران را ناترازی و ارتقای فرهنگ در مصرف انرژی دانست و گفت: در بخشهایی مانند آب، برق، گاز و بنزین اصلاح فرهنگ مصرف، نیازمند آگاهیبخشی و گفتوگوی مؤثر با مردم است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت خروجیمحور بودن جلسات شورای فرهنگ عمومی، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت مساجد، محلات، شهرداریها و تشکلهای مردمی برای اجرای برنامههای فرهنگی اثرگذار شد.
استاندار تهران بر ضرورت همکاری دستگاه های متولی در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی تاکید کرد.