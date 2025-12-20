رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از توقیف ۲ دستگاه خودروی شوتی و کشف بیش از سه میلیون قلم انواع دارو‌های قاچاق و حیاتی بیماران خاص در جاده زنجان - قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از توقیف ۲ دستگاه خودروی شوتی و کشف بیش از سه میلیون قلم انواع دارو‌های قاچاق و حیاتی بیماران خاص در جاده زنجان - قزوین خبر داد.

سرهنگ حسین بدری افزود: در پی اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر حمل داروی قاچاق و کمیاب بیماری خاص توسط دو دستگاه خودروی شوتی سمند و پژو پرشیا در محور مواصلاتی زنجان – تهران، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی اظهار داشت: ماموران در یک عملیات پلیسی خودرو‌های مذکور را متوقف کردند و پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از خودروها، بیش از سه میلیون قلم داروی کمیاب بیماری‌های خاص به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به دستگیری ۲ نفر در این رابطه ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس، گفت: متهمان با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند و دارو‌های کشف شده به دستگاه مربوط تحویل شد.