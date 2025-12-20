مجازی شدن مدارس ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان
مدارس ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان در نوبت صبح، فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه بهصورت مجازی فعالیت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و یخبندان و به منظور حفظ سلامت دانشآموزان و عوامل اجرایی مدارس، همه مهدکودک ها، مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی و مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه در نوبت صبح، بهصورت مجازی فعالیت خواهند داشت.