به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب با بیان اینکه در پی دریافت خبری مبنی بر دپو سوخت قاچاق در یکی از نقاط حاشیه شهر رشت، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت، گفت: مأموران پاسگاه انتظامی سراوان پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی به کشف ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در بازرسی از این مکان اشاره کرد، و افزود: در این خصوص متهم ۵۵ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.