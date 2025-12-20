پخش زنده
امروز: -
سالن ورزشی روستای آری شهرستان بابل با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیدغنی نظری معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان در مراسم افتتاح سالن ورزشی روستای آری شهرستان بابل، ضمن تقدیر از خیرین سرمایهگذار در زیرساختهای ورزشی، مازندران را قطب اصلی ورزش کشور دانست و تأکید کرد وزارت ورزش و جوانان تلاش بیشتری برای توسعه ورزش استان خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۴۰ پروژه ورزشی افتتاح شده و همچنان ۴ هزار پروژه نیمهتمام باقی مانده است، گفت: سیاست وزارتخانه تکمیل پروژههای نیمهتمام و حمایت از ورود بخش خصوصی برای تکمیل پروژههاست.
نظری همچنین خواستار توجه ویژه اداره کل ورزش و جوانان به نگهداری اماکن ورزشی و استعدادیابی متناسب با ظرفیت مناطق شد تا زمینه پیشرفت ورزشکاران مهیا گردد.
سالن ورزشی روستای آری شهرستان بابل با صرف اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومانی موسسه خیریه امداد و نجات، در زمینی به مساحت ۱۷۰۰ متر مربع افتتاح شد.