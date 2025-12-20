به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: این حامی به حساب هر یک از فرزندان معنوی خود در شهرستان‌های بندرعباس، قشم، حاجی آباد، پارسیان، بخش توکهور و هشتبندی و بخش گوهران بشاگرد ۴ میلیون تومان واریز کرده است.

حمید باسره افزود: اکنون این حامی برجسته کشوری حمایت مادی و معنوی ۱۱۷ نفر از فرزندان یتیم و محسنین هرمزگانی را برعهده دارد.

وی گفت: خیران و مردم نوع دوست می‌توانند برای مشارکت و سهیم شدن در پویش یلدای مهربانی، کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره گیری کد دستوری #۰۷۶*۸۸۷۷*، واریز نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۶۴۸ به نام یلدای مهربانی و یا با ارسال عدد ۵ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ واریز کنند.