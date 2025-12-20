به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلات گفت: این بذر‌ها پس از طی دوره تیمار حدود ۴۵ روزه و پیش از آغاز بارش‌های زمستانی، هفته گذشته در سه کرت نهالستان ارس هزارمسجد کشت شد.

مجید بهشتی افزود: این شهرستان با دارا بودن حدود ۴۵ هزار هکتار عرصه جنگلی که نزدیک به ۳۶ هزار هکتار آن را جنگل‌های ارس تشکیل می‌دهد، از مهم‌ترین شهرستان‌های جنگلی استان خراسان رضوی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: درخت ارس با نام علمی Juniperus از جمله گونه‌های کم رشد در کره زمین است که به طور متوسط سالانه تنها یک سانتی‌متر رشد دارد، اما مقاومت بالای آن در برابر سرما، خشکسالی، کم‌ آبی، آفات و بیماری‌ها، این گونه را به یکی از ارزشمندترین درختان مناطق کوهستانی تبدیل کرده است.

بهشتی گفت: با توجه به نزدیکی جنگل‌های ارس این شهرستان به کلان‌شهر آلوده مشهد مقدس، این درختان همیشه‌ سبز به‌عنوان ریه‌های تنفسی استان خراسان رضوی نقش مهمی در بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه ایفا می‌کنند.

وی افزود: بذور تهیه‌ شده از استان‌های خراسان شمالی و سمنان، ابتدا پوست‌گیری و سپس در آب جاری قرار داده شدند تا شیره‌ها و مواد سمی اطراف آنها حذف شود. همزمان نمونه‌ها در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی مورد آزمایش قرار گرفت که بر اساس نتایج، حدود ۶۵ درصد سبزینگی و قوه نامیه فعال برای این بذور‌ها تأیید شد.

وی ادامه داد: پس از ضدعفونی و گذراندن دوره سرمادهی تا منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد، بذر‌ها به نهالستان منتقل شدند. از مجموع حدود ۳۵۰ کیلوگرم بذر خریداری‌شده، حدود ۳۰ کیلوگرم بذر تیمارشده به دست آمد که در صورت تأمین شرایط مناسب شامل آبیاری و مراقبت‌های بعدی، نهال‌های آن در سال آینده سبز خواهند شد.



