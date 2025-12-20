در آستانه شب یلدا پنج هزار بسته یلدایی برای توزیع بین خانواده‌های نیازمند استان اصفهان آماده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور شعب اصفهان خیریه آبشار عاطفه‌هاگفت: این بسته‌های یلدایی در قالب پویش «یک دقیقه مهربانی» برای توزیع بین خانواده‌های نیازمند استان آماده‌سازی شده است.

اعظم صاحبان افزود: این بسته‌ها شامل اقلام یلدایی از جمله میوه، تنقلات و شیرینی با هدف ایجاد نشاط و گرما در شب یلدای خانواده‌های کم‌برخوردار تهیه شده است.

وی با اشاره به شرایط سرمای هوا و بارش برف در استان گفت: در کنار بسته‌های یلدایی، برای هر خانواده یک دستگاه بخاری نیز تأمین شده تا در این روز‌های سرد، بخشی از نیاز گرمایشی خانواده‌های نیازمند برطرف شود.

مدیر امور شعب اصفهان بنیاد آبشار عاطفه‌ها تاکید کرد: این بسته‌ها از طریق ۴۷ شعبه بنیاد آبشار عاطفه‌ها در سراسر استان اصفهان توزیع خواهد شد تا کمک‌ها به صورت عادلانه و هدفمند به دست نیازمندان برسد.

صاحبان با بیان اینکه تمامی هزینه‌های این پویش از سوی خیران نیک‌اندیش تأمین شده است، افزود: مجموع ارزش این کمک‌ها حدود سه میلیارد تومان برآورد می‌شود که نشان‌دهنده مشارکت و همراهی ارزشمند مردم خیر استان در حمایت از اقشار کم‌برخوردار است.