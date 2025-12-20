نشست مجازی مجمع زبان فارسی - شبکه فارسی زبانان جنوب شرق آسیا با همکاری اتاق ایران در دانشگاه حسن الدین مکاسار، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ابراهیمی رایزن فرهنگی کشورمان در اندونزی با نگاهی عمیق و تحلیلی به پیوندهای دیرینه فرهنگی و زبانی ایران و اندونزی پرداخت و براشتراکات ریشه ‌داردو ملت تأکید کرد.

وی با اشاره به قدمت حضور زبان فارسی در اندونزی، یادآور شد که آثار این زبان و فرهنگ در تاریخ، ادبیات و حتی شیوه‌های بیان شعری این سرزمین به‌روشنی قابل مشاهده است.

رایزن فرهنگی کشورمان در اندونزی اظهار داشت که در طول تاریخ، شاعران و ادیبان اندونزیایی، چه در گذشته و چه در دوره معاصر، از شاعران بزرگ ایرانی الهام گرفته‌اند و برخی از مضامین، ساختارها و مفاهیم شعر فارسی در آثار آنان انعکاس یافته است.

وی تأکید کرد: این تأثیرپذیری نشان‌ دهنده جایگاه رفیع زبان فارسی زبانی تمدن ‌ساز در منطقه جنوب شرق آسیاست.

ابراهیمی با طرح ایده «مجمع زبان فارسی» یا «شبکه فارسی‌ زبانان درجنوب شرق آسیا»، این حرکت را ابتکاری نو، راهبردی و آینده‌ ساز توصیف کرد که می‌تواند زمینه ‌ساز هم‌ افزایی میان فارسی‌آموزان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان زبان و ادبیات فارسی در این منطقه شود.

رایزن فرهنگی کشورمان در اندونزی تأکید کرد که چنین شبکه‌ای قادر است ظرفیت‌ های پراکنده موجود را به یک جریان پویا و اثرگذار فرهنگی تبدیل و نقش مهمی در احیا و گسترش زبان فارسی در جنوب شرق آسیا ایفا کند.

وی ضمن ابراز امیدواری درباره ثمربخش بودن این مسیر، خاطرنشان کرد که این حرکت فرهنگی به ریل اصلی و مأموریت واقعی خود بازگردد و با برنامه‌ریزی منسجم، همکاری‌های منطقه‌ای و مشارکت فعال نخبگان علمی و فرهنگی، به نتایج ماندگار دست یابد.

محمد علی ربانی مدیر کل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در پیام ویدئویی با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور ایران و اندونزی در حوزه‌های فرهنگی گفت: زبان فارسی تأثیرات قابل‌ توجهی بر زبان‌‌های محلی اندونزی داشته است.

وی افزود: بسیاری از واژگان فارسی وارد زبان‌‌های محلی این کشور شده‌‌اند. مثال در زبان مالایایی، که یکی از زبان‌های اصلی اندونزی است، بسیاری از واژگان فارسی به کار می‌رود. این واژگان عمدتاً در زمینه‌های دینی، فرهنگی و ادبی استفاده می‌شوند که در بخش ورود واژگان فارسی به زبان‌های محلی به مواردی از آن اشاره شده است علاوه بر این، استفاده از خط فارسی نیز در برخی از مناطق اندونزی رواج داشته است.

ربانی تأکید کرد که این خط به دلیل سادگی و زیبایی‌اش، مورد توجه قرار گرفته و در برخی از اسناد تاریخی و فرهنگی قابل رویت است.

وی در پایان سخنانش، تاکید کرد : اداره کل همکاری‌های علمی و دانشگاهی با تمام ظرفیت از گفت‌وگوهای فرهنگی و علمی استقبال می‌کند.