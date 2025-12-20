پخش زنده
نماینده ولیفقیه در سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در روزهای سیزدهم تا پانزدهم ماه مبارک رجب در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام «علی اشرف علیمحمدی» نماینده ولیفقیه در سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری مراسم اعتکاف اظهار ئاشت: مراسم اعتکاف در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه مبارک رجب در سراسر استان ایلام برگزار میشود.
وی افزود: الحمدلله تاکنون ۵۸ نفر از نوجوانان و جوانان استان برای حضور در این مراسم معنوی اعلام آمادگی کردهاند و پیشبینی میشود با آغاز فرآیند ثبتنام، این تعداد افزایش یابد.
نماینده ولیفقیه در سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام با بیان اینکه مقدمات برگزاری این برنامه در حال انجام است، تصریح کرد: هیاتامنا و مردم مؤمن و انقلابی استان با همکاری دستگاههای فرهنگی، در حال فراهمسازی بسترهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اعتکاف هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ثبتنام مراسم اعتکاف انشاءالله از روزهای آینده آغاز خواهد شد و اطلاعرسانی آن از طریق سایت سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین توسط مساجد استان انجام میشود.