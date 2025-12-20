به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام «علی اشرف علیمحمدی» نماینده ولی‌فقیه در سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم اعتکاف اظهار ئاشت: مراسم اعتکاف در روز‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه مبارک رجب در سراسر استان ایلام برگزار می‌شود.

وی افزود: الحمدلله تاکنون ۵۸ نفر از نوجوانان و جوانان استان برای حضور در این مراسم معنوی اعلام آمادگی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با آغاز فرآیند ثبت‌نام، این تعداد افزایش یابد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام با بیان اینکه مقدمات برگزاری این برنامه در حال انجام است، تصریح کرد: هیات‌امنا و مردم مؤمن و انقلابی استان با همکاری دستگاه‌های فرهنگی، در حال فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اعتکاف هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت‌نام مراسم اعتکاف ان‌شاءالله از روز‌های آینده آغاز خواهد شد و اطلاع‌رسانی آن از طریق سایت سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین توسط مساجد استان انجام می‌شود.