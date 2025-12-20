پخش زنده
امروز: -
برنامه «پرسشگر» امشب با تمرکز بر پژوهش در حوزه سیاستگذاری آموزشی، به بررسی چالشها و الزامات تصمیمگیری علمی در نظام آموزش میپردازد و همزمان برنامه «پایاننامه» با دفاع از پایاننامهای در زمینه چارچوب مفهومی کارآفرینی دیجیتال، ابعاد تازهای از پیوند علم، فناوری و کسبوکارهای نوین را واکاوی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «پرسشگر» امشب ساعت ۲۲ با محور بررسی جایگاه پژوهش در سیاستگذاریهای آموزش کشور روی آنتن میرود؛ موضوعی بنیادین که با حضور مدیران و پژوهشگران ارشد حوزه آموزش، از زوایای مختلف به چالش کشیده میشود.
در برنامه امشب «پرسشگر»، دکتر علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و سید نقی موسوی دانشیار علوم تربیتی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، بهعنوان مهمانان حضوری حضور خواهند داشت و به بررسی نقش، کارکرد و میزان اثرگذاری پژوهش در تصمیمسازیهای آموزشی کشور میپردازند.
همچنین دکتر موسی بیات مدیرکل دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بهصورت ارتباط تلفنی در این برنامه مشارکت خواهد داشت و دیدگاههای تقنینی و پژوهشی مجلس درباره سیاستگذاری آموزشی را تشریح میکند.
برنامه «پرسشگر» در این قسمت تلاش دارد با طرح پرسشهای صریح و کارشناسی، فاصله میان پژوهشهای علمی و فرآیندهای اجرایی در نظام آموزش کشور را واکاوی کرده و به این پرسش پاسخ دهد که پژوهش تا چه اندازه در سیاستگذاریهای کلان آموزشی نقشآفرین بوده است.
این برنامه شنبه ۲۹ آذر بهصورت زنده، ساعت ۲۲ از شبکه آموزش پخش خواهد شد.
برنامه «پایان نامه»
جلسه دفاع پایاننامه با عنوان چارچوب مفهومی کارافرینی دیجیتال در برنامه «پایان نامه» امروز ۲۹ آذر، در ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش خواهد شد.
جلسه دفاع پایاننامه غلامرضا تیز فهم با عنوان چارچوب مفهومی کارافرینی دیجیتال، پایاننامهای از دانشگاه علامه طباطبائی امروز شنبه ۲۹ آذر در ساعت ۱۹ به روی آنتن شبکه چهار میرود.
چارچوب مفهومی کارآفرینی دیجیتال، نقشهای است که نشان میدهد چگونه فرصتهای دیجیتال (مثل فناوری و داده) با استفاده از منابع و قابلیتهای دیجیتال (مانند مهارتها و زیرساخت) و از طریق فرآیندهای دیجیتال خاص (مانند خلق ارزش و مدلهای درآمدی نوین)، در بستر یک اکوسیستم پشتیبان، به خلق و توسعه کسبوکارهای نوآورانه منجر میشوند.
برنامه «پایان نامه» برنامه تخصصی پژوهش علمی در کشور است که در کنار معرفی یافتههای علمی و پژوهشهای دانشگاهی، در هر قسمت از با یک پژوهش در قالب جلسه دفاع پایاننامه یا رساله به صورت مستند همراه میشود.
این برنامه در روزهای شنبه ساعت ۱۹ به روی آنتن میرود.