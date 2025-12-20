پخش زنده
تیم فوتبال شهید قندی یزد با دو گل بر میزبان زاهدانی خود چیره شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم فوتبال شهید قندی یزد در چارچوب هفته دهم لیگ دو فوتبال کشور در ورزشگاه غدیر زاهدان مهمان استقلال این شهر بود.
نیمه اول این دیدار با وجود تلاش دو تیم بدون گل به پایان رسید. اما این یزدیها بودند که توانستند در نیمه دوم از موقعیتها به خوبی استفاده کنند.
گل اول شهیدقندی یزد توسط مهدی رستمی در دقیقه ۶۲ به ثمر رسید و گل دوم هم توسط عرفان زرینی در دقیقه ۹۲ وارد دروازه میزبان شد.
سرانجام این دیدار با نتیجه دو بر صفر به سود شهید قندی پایان یافت تا یزدیها به سومین پیروزی خود در این رقابتها دست یابند.