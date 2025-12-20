به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور عصر امروز در مراسم آیین تجلیل از سرآمدان علمی و پژوهشگران آزمایشگاه‌های کشور از افزایش بودجه بنیاد علم به یک همت و رشد دوباره شاخص‌های علمی کشور خبر داد و گفت: امسال ۷۷ سرآمد علمی مورد تقدیر قرار گرفتند که این عدد در سال گذشته ۵۵ نفر بود.

حسین افشین، با اشاره به رشد کمی تولید علم افزود: تعداد مقالات علمی کشور نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته و شاخص رشد علمی که سال گذشته منفی بود، امسال به وضعیت مثبت بازگشته است.

وی با بیان اینکه امسال ۳۷۷ پژوهشگر تحت حمایت بنیاد علم قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: تصمیم داریم از سال آینده با رویکرد نهاد‌محور و با مشارکت رؤسای دانشگاه‌ها و معاونان پژوهشی، تعداد بیشتری از اساتید و پژوهشگران را تحت حمایت قرار دهیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین از تقدیر از سه دانشگاه برتر کشور خبر داد و گفت: در نمایشگاه ایران‌ساخت، دانشگاه صنعتی شریف با اختلاف سه درصد بالاتر از دانشگاه تهران رتبه نخست را کسب کرد و دانشگاه تربیت مدرس در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی با اشاره به تقویت منابع مالی بنیاد علم تصریح کرد: بودجه بنیاد علم که سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بود، امسال به یک همت افزایش یافته و قدرت خرید این حمایت‌ها نسبت به گذشته دو برابر شده است.

افشین تأکید کرد: این حمایت‌ها با هدف ایجاد انگیزه جدید برای پیشبرد علم در کشور و تقویت جایگاه پژوهش در تصمیم‌سازی‌های کلان دنبال می‌شود.