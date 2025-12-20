استاندار خوزستان با حضور میدانی در پارک جزیره اهواز، خواستار تسریع در بهسازی امکانات این پارک و توجه ویژه به وضعیت معابر شهر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده با حضور و سرکشی در پارک جزیره اهواز، با شهروندان و خانواده‌های حاضر در این پارک گفت‌و‌گو کرد.

استاندار خوزستان در این بازدید، تأسیسات و تجهیزات پارک جزیره را مورد بررسی قرار داد.

وی در حین دیدار چهره‌به‌چهره با مردم، در مورد وضعیت شهر، خیابان‌ها و معابر اهواز به گفت‌و‌گو و تبادل نظر پرداخت.

موالی‌زاده بلافاصله و در همان محل طی تماس تلفنی با شهرداری اهواز، دستور پیگیری و اجرای اقدامات لازم برای بهسازی تأسیسات پارک جزیره را صادر کرد.

وی بر لزوم ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در این پارک برای پاسخگویی به نیاز شهروندان تاکید کرد.