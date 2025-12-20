مهلت شرکت در فراخوان «جایزه معلم» که با هدف شناسایی و تجلیل از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه تعلیم‌وتربیت برگزار می‌شود تا چهارشنبه سوم دی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳ دی از طریق پایگاه اینترنتی جایزه معلم ارسال کنند.

براساس این فراخوان، همه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های صوتی، تصویری، اینترنتی و اهالی قلم در حوزه خبر تعلیم‌وتربیت مخاطبان این جایزه هستند و امکان شرکت در آن را دارند.

محور‌های پذیرش آثار شامل سه بخش است:

بررسی مسائل نظام تعلیم‌وتربیت با رویکرد ارائه راه‌حل.

اطلاع‌رسانی رویداد‌ها و اخبار امیدآفرین در نظام تعلیم‌وتربیت.

معرفی فعالیت‌های خلاقانه و تجربه‌های موفق نقش‌آفرینان حوزه آموزش و پرورش.