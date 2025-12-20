پخش زنده
مهلت شرکت در فراخوان «جایزه معلم» که با هدف شناسایی و تجلیل از خبرنگاران، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای حوزه تعلیموتربیت برگزار میشود تا چهارشنبه سوم دی تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۳ دی از طریق پایگاه اینترنتی جایزه معلم ارسال کنند.
براساس این فراخوان، همه خبرنگاران، روزنامهنگاران، فعالان رسانههای صوتی، تصویری، اینترنتی و اهالی قلم در حوزه خبر تعلیموتربیت مخاطبان این جایزه هستند و امکان شرکت در آن را دارند.
محورهای پذیرش آثار شامل سه بخش است:
بررسی مسائل نظام تعلیموتربیت با رویکرد ارائه راهحل.
اطلاعرسانی رویدادها و اخبار امیدآفرین در نظام تعلیموتربیت.
معرفی فعالیتهای خلاقانه و تجربههای موفق نقشآفرینان حوزه آموزش و پرورش.