امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

افزایش تنش بین آمریکا و ونزوئلا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹- ۱۶:۴۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
وقتی انکار جواب نمی‌دهد
وقتی انکار جواب نمی‌دهد
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی
سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
مصر و امضای یک قرارداد تازه عربی با رژیم صهیونی
مصر و امضای یک قرارداد تازه عربی با رژیم صهیونی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
خبرهای مرتبط

ترامپ: احتمال جنگ با ونزوئلا را رد نمی کنم

ایستادگی ونزوئلا مقابل محاصره دریایی آمریکا

آمریکا با دروغ و توطئه به‌دنبال غارت ملت‌ها

برچسب ها: تنش بین آمریکا و ونزوئلا ، ترامپ ، مادورور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 