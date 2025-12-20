پخش زنده
امروز: -
استاندار گلستان در نشست انجمنهای صنفی حملونقل جادهای استان ، رانندگان را سربازان بیواسطه دولت و پیشران توسعه کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت هفته گرامیداشت فعالان بخش حمل و نقل، نشست صنف حمل و نقل استان با استاندار گلستان برگزار شد.
استاندار گلستان در این نشست با اشاره به نقش کلیدی رانندگان در اقتصاد و تابآوری کشور گفت: صنف حملونقل گلستان همواره مسئولانه و منسجم عمل کرده و مطالبات بهحق خود را بهدرستی مطرح کردهاند.
۲۶ آذرماه آغاز هفته گرامیداشت حمل و نقل است.