استاندار گلستان در نشست انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای استان ، رانندگان را سربازان بی‌واسطه دولت و پیشران توسعه کشور دانست.

رانندگان، پیشران توسعه و خط مقدم خدمت‌رسانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت هفته گرامیداشت فعالان بخش حمل و نقل، نشست صنف حمل و نقل استان با استاندار گلستان برگزار شد.

استاندار گلستان در این نشست با اشاره به نقش کلیدی رانندگان در اقتصاد و تاب‌آوری کشور گفت: صنف حمل‌ونقل گلستان همواره مسئولانه و منسجم عمل کرده و مطالبات به‌حق خود را به‌درستی مطرح کرده‌اند.

۲۶ آذرماه آغاز هفته گرامیداشت حمل و نقل است.